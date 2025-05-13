Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
МВД перечислило данные, которые нельзя никому сообщать
МВД перечислило категории данных, запрещенных к передаче третьим лицам
Министерство внутренних дел России перечислило данные, раскрытие которых может привести к мошенничеству.
Сотрудники МВД напомнили о важности защиты личных данных в интернете, сообщает Telegram-канал Вестник Киберполиции.
Ведомство призывает никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому такие сведения, как номера банковских карт, сроки их действия, CVC или CVV-коды, а также логины и пароли от интернет-банка. Особое внимание стоит уделять кодам из SMS или push-уведомлений: даже одно сообщение злоумышленникам может привести к крупным потерям.
Подчеркивается, что нельзя передавать паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фотографии документов третьим лицам, даже если это выглядит как просьба курьера или почтового сотрудника.
Также не следует раскрывать адрес проживания, номера родственников, маршруты поездок и текущее местоположение, особенно в публичных профилях социальных сетей.
В МВД отмечают, что комбинации простой информации – имени, даты рождения и номера телефона – достаточно, чтобы мошенники смогли подобрать пароли или получить доступ к электронной почте, а также оформить кредит на ваше имя.
В ведомстве напоминают: ни один официальный орган, включая банки, «Госуслуги» или полицию, никогда не попросит по телефону или в чате коды доступа или копии документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние недели мошенники участили попытки взлома аккаунтов на «Госуслугах» под видом сотрудников сотовых операторов.
Мошенники также воруют персональные данные и деньги россиян через приложение удаленного доступа.
При этом эксперты предупреждают, что любая беседа с телефонными злоумышленниками приводит к риску утечки личной информации, включая голосовые данные.