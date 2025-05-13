МВД перечислило данные, которые нельзя никому сообщать

МВД перечислило категории данных, запрещенных к передаче третьим лицам

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники МВД напомнили о важности защиты личных данных в интернете, сообщает Telegram-канал Вестник Киберполиции.

Ведомство призывает никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому такие сведения, как номера банковских карт, сроки их действия, CVC или CVV-коды, а также логины и пароли от интернет-банка. Особое внимание стоит уделять кодам из SMS или push-уведомлений: даже одно сообщение злоумышленникам может привести к крупным потерям.

Подчеркивается, что нельзя передавать паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фотографии документов третьим лицам, даже если это выглядит как просьба курьера или почтового сотрудника.

Также не следует раскрывать адрес проживания, номера родственников, маршруты поездок и текущее местоположение, особенно в публичных профилях социальных сетей.

В МВД отмечают, что комбинации простой информации – имени, даты рождения и номера телефона – достаточно, чтобы мошенники смогли подобрать пароли или получить доступ к электронной почте, а также оформить кредит на ваше имя.

В ведомстве напоминают: ни один официальный орган, включая банки, «Госуслуги» или полицию, никогда не попросит по телефону или в чате коды доступа или копии документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние недели мошенники участили попытки взлома аккаунтов на «Госуслугах» под видом сотрудников сотовых операторов.

Мошенники также воруют персональные данные и деньги россиян через приложение удаленного доступа.

При этом эксперты предупреждают, что любая беседа с телефонными злоумышленниками приводит к риску утечки личной информации, включая голосовые данные.