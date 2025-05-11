Россиян призвали не вступать в шуточный диалог с мошенниками

В «Мошеловке» предупредили о риске шуточных разговоров с мошенниками

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперт пояснила, что злоумышленники собирают любую информацию, которую получают от жертв, в том числе фрагменты голоса и особенности речи. «Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», – сказала Храпунова, передает ТАСС.

По ее словам, преступники могут использовать собранные голосовые данные для создания дипфейков и других мошеннических схем. Она добавила, что до конца 2025 года примерно половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, для которых часто применяются реально записанные голоса. Эксперт в очередной раз призвала прерывать разговоры с подозрительными собеседниками и не предоставлять свои голосовые данные.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян.