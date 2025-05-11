Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Россиян призвали не вступать в шуточный диалог с мошенниками
В «Мошеловке» предупредили о риске шуточных разговоров с мошенниками
Любая беседа с телефонными злоумышленниками может обернуться опасностью, поскольку мошенники фиксируют все данные, включая голос и интонацию, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
Эксперт пояснила, что злоумышленники собирают любую информацию, которую получают от жертв, в том числе фрагменты голоса и особенности речи. «Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», – сказала Храпунова, передает ТАСС.
По ее словам, преступники могут использовать собранные голосовые данные для создания дипфейков и других мошеннических схем. Она добавила, что до конца 2025 года примерно половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, для которых часто применяются реально записанные голоса. Эксперт в очередной раз призвала прерывать разговоры с подозрительными собеседниками и не предоставлять свои голосовые данные.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян.