ФСБ сообщила о применении дипфейков мошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дистанционные мошенники в России активно совершенствуют свои методы и используют современные технологии, включая дипфейки, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Представители ФСБ отметили: «Механизмы мошеннической деятельности ежегодно совершенствуются: ее организаторы исключают личное общение с исполнителями либо используют их «втемную» ; применяются средства анонимизации (сокрытие и подмена номеров телефонов, передача голосовой и текстовой информации в мессенджерах WhatsApp и Telegram, большое количество подставных электронных платежных реквизитов и др.)».

ФСБ подчеркивает, что злоумышленники используют нейролингвистическое программирование, искусственный интеллект для генерации аудиофайлов и дипфейков, а также изображений должностных лиц и геральдических символов правоохранительных и финансовых организаций. Эти меры позволяют мошенникам создавать убедительные подделки и сложнее раскрывать их преступную деятельность.

В ответ на рост сложности схем мошенничества в России разрабатываются и проходят межведомственное согласование новые законопроекты, направленные на совершенствование противодействия противоправному использованию информационных технологий и средств связи.

Кроме того, ФСБ выявила передвижные центры с сим-боксами, помогающие организовывать телефонные мошенничества. В некоторых случаях формируются устойчивые группы «гастролеров», которые перемещаются по разным регионам России и используют нелегальное оборудование, установленное в арендованных квартирах и даже в автомобилях.

По информации ведомства, часто такие группы действуют по инструкциям из Украины: они арендуют квартиры на срок до двух недель, покупают большие партии сим-карт на подставные данные, подключают их к анонимным интернет-провайдерам и используют сим-боксы, поступающие из-за рубежа. Управление этими устройствами также передаётся организаторам мошенничества на Украине, что усложняет борьбу с преступлениями дистанционного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян. ВТБ предупредил о всплеске мошенничества при продаже авиабилетов.