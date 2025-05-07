Роскачество зафиксировало всплеск мошенничеств против пожилых россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рост мошенничества среди пожилых граждан и ветеранов зафиксировало Роскачество, передает ТАСС. Злоумышленники рассылают сообщения от имени социальных служб с предложением материальной помощи и обещанием льгот в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В результате мошенники убеждают людей предоставить реквизиты банковских карт, включая секретный CVC-код, якобы для перевода положенной выплаты.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил: «Мы наблюдаем всплеск мошеннической активности, нацеленной на ветеранов и других граждан, приравненных к ветеранским категориям. Поэтому сейчас родственникам пожилых людей важно проявить особую бдительность и принять активное участие в защите старшего поколения от мошенников».

В начале 2025 года президент России подписал указ о единовременной выплате к 80-летию Победы, чем воспользовались мошенники. Представляясь сотрудниками госорганов, они списывают со счетов все деньги, оставляя жертв без средств к существованию.

Кузьменко подчеркнул, что ни одна государственная структура не будет запрашивать реквизиты карт и коды через телефон или СМС. Он посоветовал перепроверять всю информацию на официальных порталах, например, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказала, как не стать жертвой мошенничества при благотворительности. Мошенники обещали подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино. МВД заявило о появлении новой схемы взлома аккаунтов на «Госуслугах».