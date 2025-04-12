Эксперт объяснила, как избежать мошенников в благотворительности

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, важно всегда проверять реквизиты получателя средств. Если имя или инициалы не совпадают с заявленными в объявлении о сборе средств, это должно вызвать подозрение, передает радио Sputnik.

Храпунова отметила, что лучше пользоваться официальными платформами благотворительных фондов, где система сбора и публикации документов налажена. Важно проверять адреса сайтов, так как фальшивые сайты часто содержат орфографические ошибки и состоят из одной страницы.

Она также предложила альтернативный способ проверки – предложить материальную помощь вместо денежной.

Например, приобрести корм для животных или медикаменты и подгузники для детей. Это предложит мошенникам сделать дополнительный шаг, который они, вероятно, проигнорируют.

Ранее МВД предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями якобы ускорить интернет-соединение, которая может привести к установке вредоносного ПО.