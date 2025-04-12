Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Эксперт объяснила, как избежать мошенников в благотворительности
Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова дала советы, как избежать обмана при пожертвованиях на официальных платформамах благотворительных фондов.
По ее словам, важно всегда проверять реквизиты получателя средств. Если имя или инициалы не совпадают с заявленными в объявлении о сборе средств, это должно вызвать подозрение, передает радио Sputnik.
Храпунова отметила, что лучше пользоваться официальными платформами благотворительных фондов, где система сбора и публикации документов налажена. Важно проверять адреса сайтов, так как фальшивые сайты часто содержат орфографические ошибки и состоят из одной страницы.
Она также предложила альтернативный способ проверки – предложить материальную помощь вместо денежной.
Например, приобрести корм для животных или медикаменты и подгузники для детей. Это предложит мошенникам сделать дополнительный шаг, который они, вероятно, проигнорируют.
Ранее МВД предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями якобы ускорить интернет-соединение, которая может привести к установке вредоносного ПО.