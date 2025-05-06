ВТБ предупредил о всплеске мошенничества с авиабилетами

ВТБ сообщил о росте мошенничества с авиабилетами в майские праздники

Tекст: Мария Иванова

ВТБ предупредил граждан о сезонном увеличении мошенничества при покупке авиабилетов и туристических путевок, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба банка, преступники создают фейковые сайты авиакомпаний и билетных сервисов, размещают рекламу с привлекательными предложениями, зачастую предлагая значительные скидки.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин пояснил: «Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более «актуальными» у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует».

В сообщении банка также отмечается, что мошенники часто используют неофициальные источники – ссылки из писем или мессенджеров, а также обещают «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы вынудить граждан принять поспешное решение. ВТБ советует проверять ссылки на подлинность, например, с помощью онлайн-банка в разделе «Безопасность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед майскими праздниками наблюдается резкий рост числа мошеннических схем в сферах туризма, садоводства и организации торжеств.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать пассажиров, выдавая себя за сотрудников «Аэрофлота».