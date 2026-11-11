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Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым
Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.
Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.
По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.
В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.