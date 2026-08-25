Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.4 комментария
Власти Бразилии оштрафовали TikTok за незаконный сбор данных детей
Власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, на сумму около 30 млн долларов за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних пользователей, пишет портал G1.
Бразильские власти привлекли к ответственности владельца популярной социальной сети TikTok за неправомерное обращение с личной информацией несовершеннолетних пользователей, передают РИА «Новости».
«Бразильское национальное агентство по защите данных оштрафовало компанию ByteDance, владельца TikTok, на 153,7 млн реалов (почти 30 млн долларов) за нарушения в обработке персональных данных детей и подростков», – отмечает новостной портал G1.
Регулятор обязал социальную сеть уничтожить незаконно собранные сведения. Кроме того, компания должна разработать и представить стратегию по улучшению безопасности несовершеннолетних пользователей на своей платформе.
Контролирующий орган установил, что сбор информации о детях и подростках осуществлялся без законных оснований. Платформа не предприняла необходимых шагов для предотвращения подобных действий, что прямо нарушает бразильское законодательство о защите данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США заключило с платформой мировое соглашение на 400 млн долларов из-за нарушения конфиденциальности детей.
В прошлом году московский суд оштрафовал компанию TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей иностранного лица.
В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих несовершеннолетних.