Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
МАГАТЭ получило данные об ударе ВСУ по Запорожской АЭС
Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) передало информацию об ударе ВСУ по станции представителям Международного агентства по атомной энергии, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Представители Международного агентства по атомной энергии официально уведомлены о новом ударе украинских военных по территории объекта, заявила Яшина, передает РИА «Новости». В результате инцидента пострадали два работника станции.
«Да, мы поставили инспекторов МАГАТЭ в известность о произошедшем», – сказала представитель ЗАЭС.
Она добавила, что обстановка вокруг атомной электростанции остается напряженной. Тем не менее персонал продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме. Сотрудники надежно обеспечивают контроль всех параметров безопасности объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее киевские власти сорвали визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
В июне в результате удара украинского беспилотника по объекту пострадали трое специалистов Росатома.
В конце мая руководство станции проинформировало международную организацию о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока.