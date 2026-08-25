Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.
О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.
Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.
Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.
Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.