Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Пьяный турист на автомобиле сбил 12 человек в португальской Албуфейре
RTP: Пьяный турист на автомобиле сбил 12 человек в португальской Албуфейре
Не менее 12 человек пострадали в результате наезда автомобиля в популярном туристическом городе Албуфейра на юге Португалии, сообщил национальный вещатель RTP.
Как сообщает RTP, инцидент произошел в ночь на вторник в квартале, изобилующем барами и клубами, передает РИА «Новости».
По данным Национальной республиканской гвардии, водитель проигнорировал требование силовиков об остановке. Развернув машину, он направил ее на пешеходов и полицейских. Мужчина попытался скрыться, но после столкновения с другим автомобилем был задержан.
Представитель нацгвардии майор Педру Перейра сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных оказались двое сотрудников правоохранительных органов. Возраст пострадавших варьируется от 20 до 22 лет.
Установлено, что водитель находился в Албуфейре на отдыхе. Экспертиза выявила в его крови 1,29 грамма алкоголя на литр.
Албуфейра славится своей активной ночной жизнью, привлекающей множество туристов в летний сезон.
В июле в Калининграде пьяный водитель сбил на тротуаре мать с двумя детьми.
В мае в итальянской Модене легковой автомобиль протаранил толпу.
В апреле в Москве водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции наехал на двух пешеходов.