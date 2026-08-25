RTP: Пьяный турист на автомобиле сбил 12 человек в португальской Албуфейре

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает RTP, инцидент произошел в ночь на вторник в квартале, изобилующем барами и клубами, передает РИА «Новости».

По данным Национальной республиканской гвардии, водитель проигнорировал требование силовиков об остановке. Развернув машину, он направил ее на пешеходов и полицейских. Мужчина попытался скрыться, но после столкновения с другим автомобилем был задержан.

Представитель нацгвардии майор Педру Перейра сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных оказались двое сотрудников правоохранительных органов. Возраст пострадавших варьируется от 20 до 22 лет.

Установлено, что водитель находился в Албуфейре на отдыхе. Экспертиза выявила в его крови 1,29 грамма алкоголя на литр.

Албуфейра славится своей активной ночной жизнью, привлекающей множество туристов в летний сезон.

В июле в Калининграде пьяный водитель сбил на тротуаре мать с двумя детьми.

В мае в итальянской Модене легковой автомобиль протаранил толпу.

В апреле в Москве водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции наехал на двух пешеходов.