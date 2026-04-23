Водитель каршеринга в Москве сбил людей при попытке скрыться от ГИБДД
Два человека получили травмы на Алтуфьевском шоссе в Москве после того, как водитель каршеринга, уходя от преследования, совершил наезд на пешеходов.
Инцидент произошел в Москве вечером 23 апреля, передает ТАСС. По данным Госавтоинспекции Москвы, около 18:25 на Алтуфьевском шоссе в районе дома № 31 водитель каршерингового автомобиля проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться от преследования.
В ГАИ Москвы заявили: «Около 18:25 на Алтуфьевском шоссе в районе дома № 31 произошло ДТП, наезд на пешеходов. Предварительно установлено, что водитель каршеринга проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться».
Уходя от преследования, водитель не справился с управлением, столкнулся с препятствием, а затем совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы. О степени тяжести их травм пока не сообщается.
