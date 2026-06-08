Французского певца Патрика Брюэля задержали по подозрению в насилии

Tекст: Мария Иванова

Во Франции началось новое развитие громкого дела о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе: полиция задержала известного певца Патрика Брюэля по ранее возбужденным делам о сексуальном насилии, как сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

В сообщении телеканала отмечается: «Полиция взяла под стражу Патрика Брюэля в понедельник, 8 июня».

По данным канала, речь идет о нескольких эпизодах, по которым ранее уже было начато официальное расследование, передает РИА «Новости».

Подробности задержания, а также статьи, по которым проходят дела, в сообщении не раскрываются. Не уточняется и срок, на который артист может быть оставлен под стражей в ожидании дальнейших процессуальных действий следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году французский актер Жерар Депардье был взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах. Парижская прокуратура требовала направить в суд дело об изнасиловании, возбужденное против Депардье

В 2025 году Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании по событиям 2018 года.