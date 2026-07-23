Глава ЕЦБ Лагард сравнила себя с капитаном и опровергла слухи об уходе

Глава ЕЦБ Лагард опровергла слухи об уходе с поста главы ЕЦБ

Tекст: Катерина Туманова

«Заявление Кристин Лагард о том, что она останется во главе Европейского центрального банка до 2027 года, является ее самым явным на сегодняшний день сигналом о том, что правительствам вскоре может понадобиться преемник на ее посту», – передает Bloomberg.

Настойчивые заявления Лагард о нежелании быть «загнанной в угол», а также обещание остаться на посту как минимум еще на три заседания по процентным ставкам, повышают вероятность того, что борьба за одну из самых высоких должностей в сфере принятия политических решений в мировой экономике развернется менее чем через пять месяцев.

«Вы не увидите меня раньше 2027 года. Когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле», – заявила Лагард журналистам в четверг, добавив, что не уйдет с должности в неблагоприятных обстоятельствах.

Восьмилетний срок полномочий Лагард истекает в конце октября 2027 года, и в начале июля она допускала досрочную отставку из-за выборов во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава ЕЦБ заявляла о грядущем энергетическом шоке для еврозоны, а также о рекордном снижении потребительского доверия в ЕС. До этого FT сообщала, что Лагард может уйти с поста главы ЕЦБ до истечения восьмилетнего срока.



