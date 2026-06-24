Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Руководящий орган МУС рекомендовал уволить прокурора Карима Хана
Reuters: Руководящий орган МУС рекомендовал уволить прокурора Карима Хана
Главу инстанции Карима Хана предложили лишить должности из-за обвинений в связи с подчиненной, окончательное решение примут страны-участницы Римского статута на специальной сессии.
Международный уголовный суд порекомендовал отправить Карима Хана в отставку, передает Reuters. В распоряжении журналистов оказался соответствующий документ, в тексте которого говорится: «Рекомендовано уволить за неподобающее поведение».
Причиной разбирательства назвали отношения сексуального характера с сотрудницей, находившейся в прямом подчинении. Окончательный вердикт о дальнейшей карьере руководителя вынесут представители 125 стран в рамках специальной сессии Ассамблеи государств.
Заседание пройдет 24 июля в Нью-Йорке. Девятого июня бюро передало дисциплинарное производство в надзорный орган, поручив собрать участников в кратчайшие сроки для срочного рассмотрения вопроса об отстранении чиновника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей. Проведенное расследование подтвердило факты совершения прокурором должностных проступков.
В прошлом году Московский городской суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.