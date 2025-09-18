Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций поддержал инициативу о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».
С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующую правовую базу, однако запуск проекта до сих пор откладывается, передает «Московский комсомолец».
Путин удивился задержке реализации и подчеркнул: «Вот продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются».
Напомним, в прошлом году российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров.