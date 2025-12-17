Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер

Комик Грачев озвучил Путина в «Простоквашино»

Tекст: Валерия Городецкая

Артист рассказал, что его участие в проекте действительно имело место, однако подробности сюжета предпочел не раскрывать, передает «Газета.Ru». «Могу ли я об этом говорить сейчас – честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год», – сказал Грачев.

По его словам, появление Владимира Путина в мультфильме будет полноценным, а не эпизодическим. Взаимодействие героя с жителями Простоквашино будет происходить без выделения кого-либо из персонажей. «Никого не выделяя, так скажем», – сказал комик.

Напомним, в одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина.