Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер
Комик Грачев озвучил Путина в «Простоквашино»
Персонажа Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club.
Артист рассказал, что его участие в проекте действительно имело место, однако подробности сюжета предпочел не раскрывать, передает «Газета.Ru». «Могу ли я об этом говорить сейчас – честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год», – сказал Грачев.
По его словам, появление Владимира Путина в мультфильме будет полноценным, а не эпизодическим. Взаимодействие героя с жителями Простоквашино будет происходить без выделения кого-либо из персонажей. «Никого не выделяя, так скажем», – сказал комик.
Напомним, в одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина.