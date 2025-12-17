Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?4 комментария
Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
В одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина, которого изобразили вместе с классическими героями мультфраншизы.
Кадры серии мультфильма «Простоквашино», в которую добавлен персонаж Путина, оказались в распоряжении РБК. Подлинность изображений изданию подтвердил источник на медиарынке.
На кадре Путин изображен вместе со всеми ключевыми героями мультика – Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, Почтальоном Печкиным и другими персонажами.
Ранее о появлении Путина в качестве героя «Простоквашино» на Петербургском международном экономическом форуме рассказывала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она объяснила, что такой шаг должен стать инструментом «мягкой силы» и поможет продвигать российскую культуру за рубежом.
Подлинность кадра с изображением Путина подтвердили в киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС. «Да, кадр подлинный», – сказал собеседник агентства.
Ранее Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино».