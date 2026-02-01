Tекст: Катерина Туманова

«Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь каналом (связи с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на посредников», – приводит РИА «Новости» слова Барро в интервью газете Liberation.

Глава французского МИД заметил, что Париж в целом не отказывался от диалога с Россией, уточнив, что он возможен, но при условии прозрачности по отношению к Украине и её евроспонсорам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить контакты с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую. Евродепутат Мариани заявил о падении доверия к Франции у России.