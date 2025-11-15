Автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы в Забайкалье

Автобус с рабочими перевернулся после наезда на корову около Шилки

Tекст: Мария Иванова

Пять человек пострадали в ДТП в Забайкальском крае, где автобус с вахтовиками опрокинулся после наезда на корову, передает Telegram-канал местной ГИБДД.

Авария произошла 15 ноября около 12.15 на подъездной дороге к городу Шилка, примерно в восьми километрах от федеральной трассы Р-297.

По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Читы в Газимуро-Заводский район, столкнулся с животным и потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью в Шилкинскую центральную районную больницу, однако госпитализация никому не потребовалась – помощь была оказана на месте.

Как уточнили в ГИБДД, сотрудники полиции продолжают выяснять детали и причины происшествия. В ведомстве подчеркнули, что авария случилась именно из-за внезапного появления крупного рогатого скота на трассе, что затруднило движение автобуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ДТП с автобусом под Пермью погибло семь человек. Из 12 пострадавших в этой аварии семь госпитализированы в тяжелом состоянии, а пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу в Челябинской области автобус, перевозивший детей, также попал в аварию.