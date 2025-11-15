Автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы в Забайкалье

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Автобус с рабочими перевернулся после наезда на корову около Шилки
На подъездной трассе к городу Шилка автобус, перевозивший вахтовиков, столкнулся с коровой и опрокинулся, пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.
Пять человек пострадали в ДТП в Забайкальском крае, где автобус с вахтовиками опрокинулся после наезда на корову, передает Telegram-канал местной ГИБДД.
Авария произошла 15 ноября около 12.15 на подъездной дороге к городу Шилка, примерно в восьми километрах от федеральной трассы Р-297.
По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Читы в Газимуро-Заводский район, столкнулся с животным и потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью в Шилкинскую центральную районную больницу, однако госпитализация никому не потребовалась – помощь была оказана на месте.
Как уточнили в ГИБДД, сотрудники полиции продолжают выяснять детали и причины происшествия. В ведомстве подчеркнули, что авария случилась именно из-за внезапного появления крупного рогатого скота на трассе, что затруднило движение автобуса.
