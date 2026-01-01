Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

Tекст: Ольга Иванова

О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.