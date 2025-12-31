  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    31 декабря 2025, 16:57 • Новости дня

    Каллас назвала атаку на резиденцию Путина «отвлечением внимания»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила опасения международной реакцией на атаку украинских военных на резиденцию президента Владимира Путина.

    Каллас в социальных сетях попробовала убедить подписчиков, что заявление России об ударах по президентской резиденции – это «намеренное отвлечение внимания», передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны показывало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Киевский режим использовал в ходе атаки 91 ударный дрон.

    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не согласился удовлетворить просьбу Киева о предоставлении особых условий по введению налогов на углеродные выбросы с начала 2026 года, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.

    При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.

    CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.

    31 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    @ REUTERS/Carlo Allegri

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

    «Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

    По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

    Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.

    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    31 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения радиотехнических войск ВС России пресекли воздушную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны.

    Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

    «Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнули в Минобороны.

    В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

    Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские силы ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

    «Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», – отметили в оборонном ведомстве.

    До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    После первого применения российского комплекса «Орешник» некоторые советники российского лидера настаивали на нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, сказал Лукашенко, передает БелТА.

    «Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал он.

    Он подчеркнул, что за все время украинского конфликта ни одна из сторон не пыталась атаковать первое лицо другой стороны. Лукашенко напомнил, что никто не отдавал приказ на уничтожение президентов, хотя такая возможность технически существовала у обеих сторон.

    Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко расценил произошедшее как терроризм на государственном уровне.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории для патрулирования этим ракетным комплексом. Лукашенко пояснял, что количество российских комплексов «Орешник» в стране не превысит десяти.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом на государственном уровне

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии резко осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав произошедшее проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «дичайшим терроризмом на государственном уровне», передает «Пул первого».

    «И я думаю о том, кому это надо?» – заявил президент Белоруссии.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с использованием беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

    Президент Таджикистана осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с применением беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил решительное осуждение недавней атаки беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы президента Таджикистана также отмечается, что подобные действия рассматриваются как угроза безопасности руководства страны и государственным объектам.

    Рахмон особо подчеркнул недопустимость атак этого рода и указал, что они препятствуют переговорам по достижению мира и стабильности. В ходе разговора лидеры обсудили меры по обеспечению дальнейшей безопасности и укреплению сотрудничества в вопросах противодействия современным угрозам.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    31 декабря 2025, 10:32 • Новости дня
    Захарова заявила о страхе Запада перед выращенным «монстром» Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный Западом монстр в виде Владимира Зеленского уже дышит им в затылок, теперь несет угрозу уже самим западным державам, а поставленное вооружение оказалось в разных регионах мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский стал для стран Запада угрозой, сообщает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что «страшно им» и вскоре станет еще страшнее, поскольку созданный Западом монстр – Зеленский – теперь «дышит им в затылок».

    «Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи – он уже проявлял себя на, например, африканском континенте», – сказала Захарова в эфире.

    По ее словам, вооружения, которые Запад поставляет на Украину, уже разлетелись по всему миру.

    Захарова добавила, что сейчас западное сообщество больше не видит в Зеленском «борца за демократию» и начинает замечать коррупцию киевского режима. Она подчеркнула, что сейчас западным странам нужно «просыпаться» и осознать последствия своих действий.

    МИД России обвинил Запад и киевские власти в использовании африканских террористов для диверсий против России.

    Захарова заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских странах.

    Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку Киевом терроризма.

    30 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Додик назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области является актом терроризма и свидетельствует о бессилии Владимира Зеленского, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    Додик подчеркнул важность противодействия терроризму со стороны всего человечества и отметил, что большинство мировых лидеров осудили эту инициативу Киева, передает ТАСС.

    «Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом – обязанность всего человечества. Поэтому вполне естественно, что большинство мировых лидеров осуждают этот бессмысленный акт. В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа», – написал Додик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина.

