Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.0 комментариев
Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год
The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.
Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.
Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.
Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.
Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.
Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.