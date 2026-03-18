Армия США начала искать подрядчиков для работы с биооружием на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Корпус инженеров сухопутных войск США объявил о поиске исполнителей для утилизации опасных веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию.

«Работы включают действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими опасность, материалами, потенциально создающими взрывную угрозу, а также компонентами химического и биологического оружия», – говорится в ней.

Деятельность планируется вести преимущественно за пределами американского континента. В географический перечень, помимо Украины, вошли Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.

Инициатива предусматривает экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов для их дальнейшего безопасного использования. Заявки от потенциальных участников тендера принимаются до 31 марта.

В прошлом году Украина и США подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску химических веществ для оборонного сектора.

До этого сообщалось, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена изучала возможность снятия запрета на размещение военных подрядчиков на украинской территории для ремонта вооружения.