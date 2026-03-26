«Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

Эксперты рассказали, как устроено предварительное голосование в «Единой России»

Политологи: Кандидатов от «Единой России» выбирают люди, а не партийные функционеры

Tекст: Алексей Нечаев

«Предварительное голосование «Единой России» – уникальная процедура. Можно выделить две основные причины ее ценности. Во-первых, она способствует обновлению кадров – приходу в Госдуму и представительные органы всех уровней энергичных политиков», – считает Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Во-вторых, предварительное голосование создает условия для вовлечения в кампанию как сторонников партии, так и простых людей, которые заинтересованы в развитии страны. Благодаря этой процедуре экосистема доверия к ЕР постоянно расширяется, а по масштабу прихода новых политиков партии и вовсе нет равных», – поясняет он.

Как подчеркнул Константин Костин, координатор по работе с экспертным сообществом ЕР, предварительное голосование обеспечивает максимальный уровень открытости и демократичности. «Кандидатов выбирают не функционеры, а люди. Это одновременно и сложно, и полезно. Для одних процедура становится пробой сил, прокачкой команд, для других – ранним стартом кампании и работы в округе», – добавляет собеседник.

«Гражданам же предварительное голосование позволяет узнать кандидатов получше, разобраться, кто есть кто, и задуматься над предстоящим выбором. Партия получает возможность показать себя в качестве открытой структуры, которая предлагает самых сильных и востребованных кандидатов, что повышает шансы на их победу. То есть польза от процедуры ощутима для всех участников политического процесса», – рассуждает эксперт.

При этом предварительное голосование имеет ряд особенностей. Одна из них – преференции для участников СВО, в частности дополнительные 25% голосов. «Это абсолютно оправданная и естественная мера, ведь речь идет о людях с особыми заслугами перед Отечеством», – уточняет Орлов.

По его словам, вокруг практик специальной поддержки ветеранов уже сформировалось позитивное отношение, близкое к консенсусу, – как внутри партии, так и среди граждан. С этим согласен и Костин: «Никакого напряжения в рядах ЕР это не вызывает. Все поддерживают позицию президента: участники спецоперации – люди, сражающиеся за наше право на самостоятельный и суверенный путь развития».

«Соответственно, они достойны всяческой помощи и уважения, поскольку именно они и являются основой новой элиты страны. Поэтому приоритет, который партия дала ветеранам, можно назвать разумным и грамотным шагом. Это решение не умаляет достоинств других потенциальных кандидатов – ведь именно граждане определяют, кто будет бороться за думские мандаты. В этом и заключается суть предварительного голосования», – заключил Костин.

«Единая Россия» вступила в активную фазу проведения предварительного голосования, вся ее инфраструктура готова к избирательной кампании, отметил Владимир Якушев на заседании Генсовета партии. Сегодня на предварительное голосование зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 – на выборы в Госдуму. Среди подавших заявки 81 – участники специальной военной операции. По словам Якушева, конкуренция будет серьезной.

Отдельные преференции традиционно предусмотрены для участников СВО. Они позволяют учитывать особенности службы кандидатов – прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Кроме того, каждый участник СВО обязательно должен иметь наставника, а сопровождение кандидатов продолжится даже после получения мандата. Норма о дополнительных 25% к полученным голосам тоже сохранится.

Обеспечить поддержку партии на выборах-2026 поможет усиление первичных и местных отделений. За последние пять лет количество членов ЕР выросло на 300 тыс. человек – сейчас их 2,65 млн; сторонников – еще более чем на 300 тыс. (938 тыс.). «Если наш актив, который мы усиленно «прокачиваем», сработает как монолит, то мы получаем уже примерно 12 млн человек, кто безоговорочно должен прийти на избирательные участки и отдать свои голоса».

Всего же «Единая Россия» намерена получить 30 млн голосов избирателей. По словам Якушева, это означает, что на выборах в Госдуму партия должна получить 55% по спискам, а проголосовать за нее должны 50% избирателей.

Параллельно продолжается работа над Народной программой партии – в нее уже поступило более 16 тыс. предложений. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф. Партия также организует офлайн-площадки в 16 городах, в каждом из которых проживают более 600 тыс. избирателей. «Это возможность для граждан обсудить свои инициативы и сделать процесс сбора живым», – подчеркнул Якушев.

Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через «Госуслуги». В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕР повышает шансы бойцов СВО победить на выборах и разработает новые меры поддержки участников спецоперации.