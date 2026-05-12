Песков: Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич
Президент Владимир Путин с теплотой воспринимает свою первую учительницу Веру Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент очень тепло относится к своей первой учительнице, они постоянно общаются», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе общения с преподавателем президент получает «радость простого человеческого общения».
«Президент предложил и подготовил для нее культурную программу в Москве», – пояснил представитель Кремля.
Напомним, Путин пригласил Гуревич на парад Победы в Москве.
На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.
Гуревич работала учителем немецкого языка в ленинградской школе.