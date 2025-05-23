Эксперт: День Победы в еврейской религиозной традиции будет сохранен на века

Историк Чарный: День Победы стал первым за 1800 лет новым праздником в еврейском календаре

Tекст: Андрей Резчиков

«Международная научная конференция, посвященная Дню спасения и освобождения еврейского народа, собрала в Москве большое научное сообщество. Во время мероприятия были зачитаны интересные доклады по тем областям, которые ранее не упоминались», – отметил историк Семен Чарный.

День Спасения и Освобождения был учрежден как религиозное продолжение Дня Победы 9 мая, как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма. Таким образом, 26 Ияра стало новой памятной датой и напоминает миру о подвиге Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма. Этот праздник – еще один способ борьбы с пересмотром истории, напоминание о том, что победа над нацизмом была достигнута благодаря представителям всех национальностей и религий.

«26 Ияра – это отображение Дня Победы 9 мая в еврейском религиозном календаре. Потому что именно на 26 Ияра пришлось 9 мая в 1945 году. Теперь День Победы в еврейской религиозной традиции будет сохранен на века. Религиозные праздники существуют тысячелетия. До этого праздник вносился в еврейский религиозный календарь 1800 лет назад», – пояснил собеседник.

Прошедшая конференция, добавил историк, также напомнила о роли Советского Союза в победе над нацизмом. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в работе конференции участвовали исследователи из России, Израиля и Германии.

В поздравительном послании президента России Владимира Путина была подчеркнута важность противодействия расизму и ксенофобии. «И мы, и грядущее поколение должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения», – указал глава государства.

Это обращение на конференции зачитал представитель администрации президента Алексей Жарич. В поздравлении Путин подчеркнул, что праздник укрепился в традициях еврейского народа и объединяет людей разных национальностей.

Вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев рассказал о становлении праздника. «В 2014 мы побывали в Израиле с целью донести до религиозных евреев, что мы, евреи, не должны забывать День Победы, то есть девятое мая 1945 года... С божьей помощью за 12 лет празднование вошло в традицию. Я этого добивался и теперь знаю, что эта дата никогда не пропадет», – сказал он.

Посол Израиля Симона Гальперин отметила символическое значение даты и признала заслугу Захарьяева в утверждении праздника. В свою очередь главный раввин России Адольф Шаевич напомнил о необходимости памяти и передачи истории новым поколениям, подчеркнув заслуги солдат и тружеников тыла.

«Это очень важное событие. Сколько бы времени ни прошло, мы обязаны помнить и передавать память следующим поколениям о тех исторических событиях. Если бы не победа во Второй мировой войне, то многих и многих из нас не было бы сегодня на свете. Мы очень признательны всем, кто с оружием в руках отстаивал независимость и честь, боролся с фашизмом; всем, кто помогал в тылу, производя все необходимое для фронта», – сказал Шаевич.