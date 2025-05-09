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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 13:10 • Новости дня

    Классный руководитель Путина посетила парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала среди гостей юбилейного парада Победы в Москве.

    Гуревич работала учителем немецкого языка в школе №193 Ленинграда и была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс, передает РИА «Новости».

    Вера Гуревич окончила факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института в 1958 году и посвятила всю карьеру преподаванию немецкого языка. Она также является автором мемуаров о школьных годах президента, книга носит название «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зрелищное завершение парада Победы в Москве обеспечил пролет пилотажных групп и штурмовиков, расцветивших небо над Красной площадью триколором.

    Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа, передает ТАСС. На празднике выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, которые прошли над Красной площадью в парадном строю.

    Финальную точку поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосу из цветов российского флага. Как отметили наблюдатели, проход авиации стал одной из самых ярких частей торжественного мероприятия.

    Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Гости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время парада в честь 80-й годовщины Победы зрители стоя приветствовали расчет бойцов спецоперации на Украине, отличившихся мужеством и отвагой.

    Гости парада на Красной площади в Москве стоя приветствовали проходящий по брусчатке парадный расчет участников специальной военной операции, передает ТАСС. Торжественное мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Военнослужащих Вооруженных сил России зрители встретили аплодисментами, подчеркнув особое уважение к их заслугам. В парадном строю приняли участие двадцать Героев Российской Федерации, сорок четыре георгиевских кавалера, а также пятьдесят четыре кавалера ордена Мужества.

    Ранее сообщалось, что на Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР после парада на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с военнослужащими из КНДР.

    Путин выразил благодарность военным КНДР и передал всем северокорейским бойцам наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», – заявил Путин.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Путин после парада Победы пообщался с командирами военных расчетов

    Tекст: Ольга Иванова

    После завершения парада на Красной площади президент России Владимир Путин лично поздравил командиров военных расчетов, участвовавших в праздничном марше.

    Путин после завершения парада Победы на Красной площади пообщался с командирами парадных расчетов, передает ТАСС. Вместе с министром обороны Андреем Белоусовым он прошел к военным от центральной трибуны, где находился во время парада вместе с иностранными лидерами и ветеранами.

    Путин лично пожал руки каждому из командиров расчетов, участвовавших в торжественном прохождении войск. В ходе короткой беседы глава государства выразил благодарность за участие в главном военном празднике страны.

    Напомним, в День Победы на Красной площади президент России Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.

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    9 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Четверо ветеранов старше ста лет посетили парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    На центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.

    Как сообщает ТАСС, самому старшему из приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны на центральной трибуне Красной площади исполнилось 102 года. Это Хачик Овакимян, уроженец Армянской ССР, участник обороны Кавказа и боев за Керчь, награжденный орденами и медалями, у которого 20 внуков и правнуков.

    Среди ветеранов также оказались Розалия Абгарян, которая добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Абгарян перенесла ранение в результате авианалета, участвовала в освобождении Праги.

    Иван Мартынушкин, еще один участник парада, был одним из первых советских военнослужащих, вошедших в концлагерь Освенцим. После войны он работал над реализацией атомных проектов СССР и был отмечен высокими государственными наградами.

    Четвертым ветераном стал Нерсес Симонян, который прошел войну в составе 318-й и 89-й стрелковых дивизий, участвовал в боях за Новороссийск и Севастополь, имеет множество наград за отвагу и трудовые заслуги.

    Все четверо ветеранов присутствовали на параде Победы на одной трибуне с президентом России.

    Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.

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    9 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    @ Наталья Селиверстова/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В завершение выступления на параде Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Великой Победы и отметил роль народа-победителя.

    Глава государства завершил свою речь на параде обращением: «Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты. Он назвал День Победы самым главным праздником России.

    В ходе выступления Пути также напомнил о важности поддержки фронта со стороны народов Средней Азии и Закавказья во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он подчеркнул, что национальное единство важно для успешного развития страны и достижения ключевых стратегических задач.

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    9 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Руководители Грузии встретились с ветеранами в День Победы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководители Грузии в пятницу провели встречу с ветеранами в Парке культуры и отдыха в столице республики в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Михаил Кавелашвили возложил в этом парке цветы к памятнику Мелитону Кантария, одному из водружавших знамя Победы над рейхстагом. «День 9 мая стал началом новой истории после победы над фашизмом. Грузины внесли большой вклад в эту историю», – заявил президент.

    «Склоняю голову перед памятью погибших в Великой Отечественной войне, которые отдали жизни за мир и свободу», – сказал Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «отдает дань уважения памяти погибших во Второй Мировой войне». «Фашизм был величайшим злом, победа над ним стала важнейшим явлением, потому мы отмечаем эту дату», – сказал глава правительства Грузии.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. лари (725 долларов) окажет правительство Грузии участникам Великой Отечественной войны. В администрации правительства заявили, что это решение принято к 80-летию Победы над фашизмом. Члены семей погибших на фронтах ВОВ получат по тысяче лари.

    Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. Согласно официальным данным, в живых осталось 57 участников войны из Грузии.

    9 мая в Грузии праздничный день. Также состоится митинг на родине Сталина в Гори, его организуют местные жители.

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    9 мая 2025, 11:09 • Новости дня
    ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые участвовали в параде Победы
    ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые участвовали в параде Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

    Впервые тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и новейшее самоходное артиллерийское орудие «Мальва» прошли по Красной площади во время парада Победы, передает ТАСС. На Красной площади также показали новые 152-миллиметровые системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном шасси, а также современные реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

    Во время парада диктор подчеркнул, что эти системы представлены на главном военном празднике страны впервые. Демонстрация техники стала частью традиционного прохода военной техники по Красной площади в честь годовщины Победы.

    Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.


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    9 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Белоусов подписал указ о салютах в День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.

    Указ о проведении праздничных салютов в честь Дня Победы был подписан министром обороны России Андреем Белоусовым, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что салюты состоятся в 22.00 по местному времени в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

    Салют включит 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски фейерверков согласно существующим нормам расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют.

    Напомним, парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации.

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    9 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Иностранных журналистов накормили солдатским обедом после парада Победы

    Иностранных корреспондентов угостили армейским обедом после парада Победы

    Tекст: Евгения Караваева

    Для иностранных представителей СМИ после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни в пресс-центре у стен Кремля.

    Полевую кухню для зарубежных журналистов развернули в «Манеже», где угощали кулешом, гречневой кашей с тушенкой и сухарями, передает ТАСС.

    Многие гости из разных стран заранее интересовались блюдами русской кухни и даже отказывались от завтрака ради возможности попробовать армейский обед. Корреспонденты проявили большой интерес к устройству полевой кухни и объединились за одним армейским котлом.

    Вместе с угощением представителей СМИ пригласили ознакомиться с выставкой о событиях Великой Отечественной войны. Журналисты могли также отправить открытки родным прямо из пресс-центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. А немецкий политик выразил восхищение парадом Победы и отметил мудрость Путина.

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