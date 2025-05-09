Классный руководитель Путина посетила парад Победы в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Гуревич работала учителем немецкого языка в школе №193 Ленинграда и была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс, передает РИА «Новости».

Вера Гуревич окончила факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института в 1958 году и посвятила всю карьеру преподаванию немецкого языка. Она также является автором мемуаров о школьных годах президента, книга носит название «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.