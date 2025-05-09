Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Классный руководитель Путина посетила парад Победы в Москве
Бывший классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала среди гостей юбилейного парада Победы в Москве.
Гуревич работала учителем немецкого языка в школе №193 Ленинграда и была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс, передает РИА «Новости».
Вера Гуревич окончила факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института в 1958 году и посвятила всю карьеру преподаванию немецкого языка. Она также является автором мемуаров о школьных годах президента, книга носит название «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».
Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.