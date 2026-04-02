Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Президент Абхазии Гунба поблагодарил Путина за открытие аэропорта Сухума
Президент Абхазии Бадра Гунба выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за открытие аэропорта Сухума и вклад в развитие республики.
В ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко Гунба подчеркнул значимость этого события, сообщается в Telegram-канале пресс-службы абхазского лидера. «Это действительно новый этап, новая эра развития нашей страны, и это было бы невозможным без решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – заявил Гунба.
На встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества между Абхазией и Россией, включая совместные проекты в социальной, экономической и инфраструктурной сферах. Было отмечено, что за последние годы двусторонние отношения развиваются особенно динамично, что подтверждается конкретными результатами.
Кириенко отметил, что развитие партнерства с Абхазией остается для Москвы приоритетом, а Путин держит этот вопрос на личном контроле. Кириенко добавил, что за прошедший год в республике произошли заметные изменения, однако впереди еще масштабные преобразования.
Обе стороны выразили уверенность, что результаты Международного экономического форума, проходящего сейчас в Абхазии, окажут долгосрочное и положительное влияние на развитие республики.
Напомним, в Абхазии начал работу новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сухума имени В.Г. Ардзинбы.