Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.19 комментариев
На митинге против НАТО в Швеции задержали 20 человек
Шведская полиция задержала 20 человек на протестах против НАТО
В шведском Хельсингборге правоохранители арестовали около 20 протестующих, пытавшихся прорваться к месту проведения встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса, сообщили местные СМИ.
Полиция Швеции задержала около 20 участников демонстрации против НАТО в городе Хельсингборг, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SVT.
Задержания начались после того, как активисты организации Shut Down NATO попытались пройти в центр города. Именно там проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса.
Полицейские обыскали участников акции протеста, после чего нескольких человек посадили в служебные автобусы. Ранее около 150 человек собрались на площади Густафа Адольфа, расположенной в двух километрах от места проведения министерской встречи. Некоторые демонстранты скрывали лица под масками и капюшонами, держа в руках антинатовские плакаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу в марте 2024 года. Тогда во время церемонии поднятия флага альянса у здания шведского парламента местные жители скандировали лозунги против членства в блоке.
Позже шведские военные провели на севере страны полноценную подготовку к масштабным маневрам НАТО в Скандинавии.