На митинге против НАТО в Швеции задержали 20 человек

Шведская полиция задержала 20 человек на протестах против НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция Швеции задержала около 20 участников демонстрации против НАТО в городе Хельсингборг, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SVT.

Задержания начались после того, как активисты организации Shut Down NATO попытались пройти в центр города. Именно там проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

Полицейские обыскали участников акции протеста, после чего нескольких человек посадили в служебные автобусы. Ранее около 150 человек собрались на площади Густафа Адольфа, расположенной в двух километрах от места проведения министерской встречи. Некоторые демонстранты скрывали лица под масками и капюшонами, держа в руках антинатовские плакаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу в марте 2024 года. Тогда во время церемонии поднятия флага альянса у здания шведского парламента местные жители скандировали лозунги против членства в блоке.

Позже шведские военные провели на севере страны полноценную подготовку к масштабным маневрам НАТО в Скандинавии.