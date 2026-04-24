Reuters: Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
В американском военном ведомстве обсуждают возможность применения жестких мер в отношении Мадрида на фоне серьезных разногласий по иранскому вопросу.
Представители министерства обороны США рассматривают вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе, передает Reuters.
Поводом для столь радикальных шагов стал углубляющийся раскол между странами из-за политики в отношении Ирана.
Информацию о возможных мерах против Мадрида подтвердил источник, знакомый с содержанием внутренней электронной переписки Пентагона.
«Мы вынуждены рассматривать все доступные инструменты влияния, включая пересмотр статуса в альянсе», – отмечается в тексте письма.
Уточняется, что американская сторона также готовит ряд других ответных шагов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности испанских властей пойти на компромисс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривала возможность вывода военных из отказавшихся от поддержки кампании против Ирана стран НАТО. Глава испанского правительства Педро Санчес проигнорировал кулуарные американские угрозы о лишении представителей королевства руководящих постов в альянсе. До этого Вашингтон грозился полностью прекратить торговые отношения с Мадридом.