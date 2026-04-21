Axios: Вэнс перенес поездку в Пакистан из-за промедления Ирана

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, США планировали отправить свою делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером в Пакистан, чтобы провести переговоры с иранскими представителями. Однако из-за промедлений иранской стороны отъезд был отложен, передает «Интерфакс».

Поздно вечером в понедельник появились сигналы, что Иран готов принять участие, но ситуация вновь изменилась, и представители Тегерана продолжили затягивать с решением. Источники отмечают, что посредники из Пакистана, Египта и Турции также уговаривали иранскую сторону принять участие в переговорах, однако иранские переговорщики ждали одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи и снятия блокады с портов.

По информации The New York Times, причиной задержки стал именно неясный ответ Ирана по обозначенным США позициям. Американский чиновник заявил: «Без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка и не отменена».

Отмечается, что новый раунд переговоров намечался на среду, 22 апреля, когда истекает срок двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, передают «Вести».

В Вашингтоне подчеркивают, что делегация готова вылететь при условии, что Тегеран даст четкий сигнал о готовности к переговорам и предоставит своим представителям необходимые полномочия. В то же время в Пентагоне не исключают различных сценариев развития ситуации, включая военные варианты.

Ранее телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.