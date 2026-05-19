Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном
За время военной кампании против Тегерана американские войска утратили более 40 единиц летной техники, включая новейшие истребители и ударные беспилотники, говорится в отчете Исследовательской службы американского Конгресса.
Основной урон пришелся на беспилотники, сбиты 24 аппарата MQ-9 Reaper и один MQ-4C Triton, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет.
Также серьезно пострадала заправочная авиация, лишившись семи танкеров KC-135 Stratotanker.
Среди пилотируемых машин уничтожены четыре истребителя F-15E Strike Eagle, три из которых сбиты дружественным огнем над Кувейтом, и штурмовик A-10 Thunderbolt II. Наземным огнем поврежден новейший F-35A Lightning II. Во время спасательных миссий военным пришлось намеренно подорвать два самолета MC-130J Commando II.
Всего же насчитано 42 воздушные единицы, потерянные в ходе конфликта с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами. Портал Iran War Cost Tracker оценил финансовые потери Вашингтона в 85 млрд долларов.