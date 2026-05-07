Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.
Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».
«Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.
По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.