Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн крупного кроссовера для линейки Niva

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заявка на патент была подана «АвтоВАЗом» в декабре 2025 года, а решение об одобрении было принято 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя в базе Федерального института промышленной собственности значится АО «АвтоВАЗ», отмечает РИА «Новости».

Судя по изображениям, прилагаемым к патенту, новый кроссовер существенно больше существующих автомобилей семейства Niva. На принадлежность модели к этой линейке указывает характерная надпись на решетке радиатора. Новый автомобиль визуально схож с прототипом «Т-134», который компания показала президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года во время визита в Самарскую область.

«АвтоВАЗ» на данный момент является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и располагает заводами в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В сентябре 2025 года компания начала выпускать автомобили Lada Iskra на новом предприятии в Петербурге. В модельную линейку бренда входят семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых машин, причем в апреле наибольшим спросом пользовались автомобили марки Lada – продано 31,8 тыс. экземпляров.

Ранее «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на Lada Azimut. А до этого на автогиганте началась масштабная модернизация, основной акцент которой сделан на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.



