«Автоваз» назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut

«Автоваз» объявил о запуске производства кроссовера Lada Azimut в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется в первой половине 2026 года, передает ТАСС. Продажи автомобиля стартуют на стыке второго и третьего кварталов того же года.

Максим Соколов, президент компании «Автоваз», в интервью «Известиям» отметил: «Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго – третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut».

Lada Azimut позиционируется как новая модель в линейке кроссоверов компании, подробности о технических характеристиках пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Автоваз» впервые представила новый кроссовер Lada Azimut на базе платформы Vesta на Петербургском международном экономическом форуме. На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками». В результате ДТП с участием автомобиля Lada и мини-трактора в Иркутской области погибли шесть человек.