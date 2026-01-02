Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».33 комментария
Поезд Деда Мороза начал принимать гостей на Киевском вокзале в Москве
Поезд Деда Мороза остановился на Киевском вокзале в Москве, где 2 и 3 января гости смогут познакомиться с анимационной программой, которая стартует каждый день в 10.00.
В указанные дни запланированы выходы Деда Мороза: во вторник – в 10.00, 15.10, 17.50 и 20.40, в среду – в 10.00, 15.10 и 18.40, сообщили в официальном Telegram-канале проекта, передает РИА «Новости».
Работают вагоны свободного посещения, в том числе сувенирная лавка с фотокупе, вагоны-рестораны, где предлагают блюда северной кухни, и вагон Снежной Королевы. Посещать вагоны-резиденции и «Кукольный театр» можно только по заранее приобретенным билетам, их продажа завершена.
Для оформления допуска к театральным и тематическим сеансам требуется подойти к соответствующему вагону за десять минут до начала, предъявив документ на ребенка и билет. Организаторы советуют приезжать пораньше из-за процедуры досмотра.
Торжественное отправление поезда Деда Мороза назначено на 21.00 2 января, а на 19.00 – 3 января.
Волшебный поезд в этом сезоне стартовал 19 ноября из Владивостока и благодаря маршрутной сетке остановится в 70 городах, завершив путешествие в Великом Устюге 11 января 2026 года.