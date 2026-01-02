Минобороны КНР заявило о жестком ответе на провокации вокруг Тайваня

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Миссия справедливости – 2025» на морских и воздушных пространствах вокруг Тайваня показали, что любые провокации в поддержку «независимости» острова будут встречены жестким противодействием, передает ТАСС. Чжан Сяоган добавил, что маневры продемонстрировали силу Китая в борьбе с попытками отделения Тайваня, а также подчеркнули намерение властей КНР добиваться воссоединения и оказывать сопротивление внешнему вмешательству. Чжан Сяоган отметил: «Маневры в полной мере продемонстрировали мощь КНР в борьбе с »независимостью« Тайваня, содействии воссоединению и противодействии внешнему вмешательству. Они ясно продемонстрировали, что любые злонамеренные действия, направленные на пересечение красных линий и провокации в тайваньском вопросе, встретят решительные ответные меры, а любой заговор, направленный на препятствие воссоединению Китая, потерпит неудачу».

Масштабные военные учения «Миссия справедливости – 2025» завершились на днях. В ходе них войска НОАК отрабатывали сценарии блокирования ключевых портов Тайваня и проводили боевые стрельбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил о готовности России поддержать Китай при обострении ситуации в Тайваньском проливе. МИД Китая пояснил, что учения у Тайваня проводятся для защиты государственного суверенитета. ВМС КНР испытали гиперзвуковую ракету YJ-20 на втором по счету эсминце.