ВМС КНР испытали гиперзвуковую ракету YJ-20 на эсминце

Tекст: Алексей Дегтярёв

Испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 состоялись на эсминце Wuxi класса Type 055, они продемонстрировали возможности современного вооружения китайских ВМС, передает The War Zone.

Видео испытаний было опубликовано официальными СМИ КНР. В ролике запечатлен пуск из вертикальной шахты корабля: после выброса ракета включила маршевый двигатель и пошла в сторону морской цели.

ВМС КНР назвали испытание «финализирующим», что говорит о скором завершении работ по внедрению ракеты на вооружение. YJ-20 имеет гиперзвуковую скорость – по оценкам выше Маха 6, а на конечном участке – до Маха 9, дальность предполагается не менее 1 тыс. км. Ракета способна выполнять сложные маневры, уходя от противоракетной обороны, она применяется против авианосцев, крупных кораблей и, вероятно, наземных целей.

Ракета использует спутниковую навигацию и поступающие по ходу полета корректировки траектории, а на конечном этапе переходит на радиолокационное или инфракрасное самонаведение. Ее гиперзвуковая скорость позволяет рассчитывать на пробитие даже защищенных кораблей за счет кинетической энергии, а маневры на маршруте усложняют перехват.

Эксперты отмечают, что YJ-20 и эсминцы типа 055 с большим арсеналом вертикальных пусковых установок значительно расширяют возможности дальнего удара ВМС КНР, усложняя планы по обороне Тайваня силам ВМС США. В целом, развитие средств поражения долгой дальности – элемент стратегии ограничения доступа (A2/AD), выдвигаемой Китаем в западной части Тихого океана.

Пока неизвестно, поступит ли YJ-20 на вооружение других типов кораблей, однако сам факт проведения испытаний свидетельствует о стремительном совершенствовании китайских военных технологий и демонстрации силы на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня.

