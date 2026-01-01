Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА на подлете к Москве
Еще три беспилотника были сбиты на подлете к столице, на месте работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атака шести беспилотников, направлявшихся на Москву, была отражена, сообщает Telegram-канал Собянина. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на местах падения обломков дронов.
Ранее в четверг Сергей Собянин информировал о том, что были уничтожены два беспилотника, а затем силы ПВО ликвидировали еще один.
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.