Европа собралась провести внезапные учения НАТО и кибератаки против России

Politico: Европа обсуждает проведение учений НАТО и киберопераций против России

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в Европе обсуждается возможность проведения внеплановых военных учений НАТО, а также проведение киберопераций против России в ответ на якобы «атаки», в которых бездоказательно обвиняют Москву, передает РИА «Новости».

Как уточняется, подобные идеи исходят от европейских чиновников и дипломатов ЕС. В издании уточняют, что вопрос о конкретных действиях европейских стран по-прежнему остается открытым.

Один из дипломатов Евросоюза подчеркнул, что любые ответные меры Европы должны быть реализованы таким образом, чтобы ответственность за них можно было правдоподобно отрицать.

Россия отмечает повышение активности НАТО у своих западных границ. Власти Москвы неоднократно называли подобные действия угрозой безопасности и предлагали вести диалог с альянсом на равных, при условии отказа Запада от дальнейшей милитаризации Европы.

Ранее страны НАТО начали учения в Балтийском море под руководством Финляндии с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

НАТО ранее проводила масштабные маневры у побережья Италии, где отрабатывался сценарий возможного конфликта с Россией.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус допустил возможность войны НАТО с Россией до 2029 года.

Российский посол в Бельгии Денис Гончар указал на угрозу превращения Балтийского региона в зону военных столкновений из-за активизации действий НАТО и стартовавших операций, включая маневры Baltops 2025.