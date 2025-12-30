  • Новость часаЗахарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана
    Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Шаманы Перу предсказали болезнь Трампа и отставку Мадуро
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    55 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    19 комментариев
    30 декабря 2025, 22:40 • Фоторепортаж

    Новый год в городах России: как страна встречает 2026-й

    Открытие главной новогодней елки ЛНР на Театральной площади Луганска собрало сотни жителей. В праздничном представлении выступили солисты городских театров, филармонии, а также творческие коллективы Дворца культуры и ансамбль «Офицеры» МВД ЛНР. (фото: Александр Река/ТАСС)

    Новогодняя столица России 2026 – Рязань – преобразила Лыбедский бульвар, создав восемь тематических зон от «хлебной» до «креативной». Здесь разместились арт-объекты, фотолокации и общественные пространства для празднования. (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

    В Ростове-на-Дону у парка Горького установили главную городскую новогоднюю елку. Город украшают гирлянды и праздничные декорации, которые создают традиционную атмосферу приближающегося праздника. (фото: Эрик Романенко/ТАСС)

    В Волгограде в Горсаде в преддверии Нового года установлена 17-метровая живая ель, украшенная 240 шарами, 500 метрами гирлянд и звездой. (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)

    На площади Победы Калининграда установили 18-метровую искусственную елку с гирляндами и 40-метровый световой шатер. Праздничное украшение дополнили световые инсталляции в виде ангелов, карет, цифр «2026», световых фонтанов и арки. (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

    В Казани открылись новогодние ярмарки, катки и инсталляции. А на площади у центра семьи «Казан» установили главную 35-метровую искусственную елку, украшенную гирляндами и меняющую цвета. (фото: Егор Алеев/ТАСС)

    В Архангельске установлена 17-метровая новогодняя ель с Вифлеемской звездой на вершине. Ее украшают 700 золотых и серебряных шаров, а также окруженный гирляндами световой шатер. (фото: Сергей Яковлев/ТАСС)

    В Донецке в этом году от установки главной городской елки и массовых мероприятий отказались из соображений безопасности. Однако центр города, включая улицу Артема, украшен световыми гирляндами и подсветкой, которые создают праздничную атмосферу. (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    На Манежной площади в Санкт-Петербурге открылась традиционная рождественская ярмарка в старорусском стиле, которая будет работать до 11 января 2026 года. Подобные праздничные площадки также запущены на Дворцовой и Московской площадях города. (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

    В Новосибирске на площади Ленина установлена главная городская елка, в украшении которой использовали более двух тысяч шаров. Пешеходную часть улицы Ленина дополнили праздничные фотозоны и арт-объекты от местных компаний. (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

    На Соборной площади Белгорода установлена главная новогодняя елка, а в парке Победы – световая инсталляция в виде Эрмитажа. Внутри праздничного павильона размещены репродукции картин с интерактивными QR-кодами. (фото: Павел Колядин/РИА Новости)

    На Манежной площади Москвы стартовала новогодняя программа фестиваля «Путешествие в Рождество», где гостей встречают аниматоры в костюмах елочных игрушек, а на ярмарке предлагают традиционные угощения. Для детей организованы мастер-классы и спектакли. Рядом, на площади Революции, можно увидеть «рождественский экспресс» и написать письмо Деду Морозу, а на Тверской площади установлена главная елка в форме узнаваемых московских достопримечательностей. (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
    Суд Армении отпустил россиянина Карапетяна под домашний арест
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
