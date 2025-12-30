Новый год в городах России: как страна встречает 2026-й

Открытие главной новогодней елки ЛНР на Театральной площади Луганска собрало сотни жителей. В праздничном представлении выступили солисты городских театров, филармонии, а также творческие коллективы Дворца культуры и ансамбль «Офицеры» МВД ЛНР. (фото: Александр Река/ТАСС)

Новогодняя столица России 2026 – Рязань – преобразила Лыбедский бульвар, создав восемь тематических зон от «хлебной» до «креативной». Здесь разместились арт-объекты, фотолокации и общественные пространства для празднования. (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

В Ростове-на-Дону у парка Горького установили главную городскую новогоднюю елку. Город украшают гирлянды и праздничные декорации, которые создают традиционную атмосферу приближающегося праздника. (фото: Эрик Романенко/ТАСС)

В Волгограде в Горсаде в преддверии Нового года установлена 17-метровая живая ель, украшенная 240 шарами, 500 метрами гирлянд и звездой. (фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС)

На площади Победы Калининграда установили 18-метровую искусственную елку с гирляндами и 40-метровый световой шатер. Праздничное украшение дополнили световые инсталляции в виде ангелов, карет, цифр «2026», световых фонтанов и арки. (фото: Виталий Невар/РИА Новости)

В Казани открылись новогодние ярмарки, катки и инсталляции. А на площади у центра семьи «Казан» установили главную 35-метровую искусственную елку, украшенную гирляндами и меняющую цвета. (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В Архангельске установлена 17-метровая новогодняя ель с Вифлеемской звездой на вершине. Ее украшают 700 золотых и серебряных шаров, а также окруженный гирляндами световой шатер. (фото: Сергей Яковлев/ТАСС)

В Донецке в этом году от установки главной городской елки и массовых мероприятий отказались из соображений безопасности. Однако центр города, включая улицу Артема, украшен световыми гирляндами и подсветкой, которые создают праздничную атмосферу. (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

На Манежной площади в Санкт-Петербурге открылась традиционная рождественская ярмарка в старорусском стиле, которая будет работать до 11 января 2026 года. Подобные праздничные площадки также запущены на Дворцовой и Московской площадях города. (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

В Новосибирске на площади Ленина установлена главная городская елка, в украшении которой использовали более двух тысяч шаров. Пешеходную часть улицы Ленина дополнили праздничные фотозоны и арт-объекты от местных компаний. (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

На Соборной площади Белгорода установлена главная новогодняя елка, а в парке Победы – световая инсталляция в виде Эрмитажа. Внутри праздничного павильона размещены репродукции картин с интерактивными QR-кодами. (фото: Павел Колядин/РИА Новости)