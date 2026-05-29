Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.6 комментариев
США отказались вводить пошлины на российский палладий
Минторг США не стал ограничивать импорт палладия из России
Американские власти приняли решение сохранить свободный ввоз необработанного палладия из России, поскольку этот импорт не причиняет ущерба национальной промышленности, отметили в министерстве торговли США.
США не стали вводить запрет на ввоз необработанного палладия из России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Федеральной комиссии по международной торговле. В пятницу ведомство пришло к выводу, что поставки российского сырья абсолютно безопасны для внутреннего рынка, передает ТАСС.
В опубликованном документе подчеркивается отсутствие угрозы для местных производителей. «Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», – отмечается в тексте заявления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство торговли планировало установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России.
Ранее власти Соединенных Штатов собирались обложить импорт этого металла антидемпинговым сбором в 132,83%. Между тем, в прошлом году объем закупок российского палладия американской стороной снизился до минимальных показателей с 2017 года.