Tекст: Дарья Григоренко

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг исследовательских центров. По ее словам, грядущие инспекции говорят о начале процесса разрешения спорного вопроса, передает РИА «Новости».

«Теперь будут американцы еще проверять... Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет», – заявила дипломат на брифинге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США начала расследование деятельности американских биолабораторий на украинской территории.

Американский офицер в отставке Эрл Расмуссен обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в сокрытии правды об этих объектах.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о разработке генно-избирательного биологического оружия в данных учреждениях.