Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Иранские моряки с захваченного США судна вернулись на родину
Экипаж из 20 человек, находившийся на задержанном американцами судне вблизи Сингапура, прибыл в иранскую столицу после успешных переговоров.
Освобожденные граждане Ирана успешно добрались до дома, рассказал иранский посол в Исламабаде Реза Амири Могадам.
Дипломат поделился подробностями возвращения экипажа на своей странице в соцсети? передает ТАСС.
«Эти моряки были переправлены из Сингапура в Исламабад благодаря дипломатическим усилиям и несколько часов назад вернулись на родину», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американские военнослужащие захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе.
Позже Центральное командование ВС США сопроводило судно в Пакистан для репатриации моряков.