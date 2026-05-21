Очевидец Чернышов: ВСУ пытали и убили предпринимателя из Красноармейска

«Он жил вместе с женой. Когда магазины в городе закрылись, ездил в Гришино за сигаретами, а потом продавал их другим соседям. Украинские военные на блокпостах каждый раз брали с него деньги за пересечение границы города, он им такую дань платил. В последний раз, когда уже российские войска были на подходе, он отказался платить им», – сообщил Чернышов телеканалу RT.

Спустя несколько дней соседи обнаружили тело мужчины со следами страшных пыток. Ему прострелили колени, отрезали уши, а на голове и теле были множественные следы побоев. Супруга погибшего бизнесмена бесследно исчезла, ее судьба остается неизвестной.

По словам эвакуированного жителя, с первых дней украинские военные активно минировали Красноармейск. Взрывчатку прятали в кустах и пакетах с гуманитарной помощью.

Чернышов добавил, что его отец подорвался на скрытой мине-лепестке, а сам он вместе с родителями получил осколочные ранения при попадании украинского снаряда в их дом. Очевидец также отметил случаи беспричинных расстрелов мирных граждан на улицах города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные устроили охоту на мирных жителей Красноармейска с помощью беспилотников.

Министерство обороны России сообщило о массовых расстрелах горожан боевиками ВСУ.

Российские штурмовые подразделения обнаружили на окраине населенного пункта тело связанного и казненного мужчины.