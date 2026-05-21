Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Очевидец сообщил о жестоком убийстве ВСУ предпринимателя в Красноармейске
Очевидец Чернышов: ВСУ пытали и убили предпринимателя из Красноармейска
Украинские военнослужащие жестоко расправились с жителем Красноармейска Донецкой народной республики после его отказа платить дань за пересечение блокпостов, рассказал эвакуированный из освобожденного города местный житель Максим Чернышов.
«Он жил вместе с женой. Когда магазины в городе закрылись, ездил в Гришино за сигаретами, а потом продавал их другим соседям. Украинские военные на блокпостах каждый раз брали с него деньги за пересечение границы города, он им такую дань платил. В последний раз, когда уже российские войска были на подходе, он отказался платить им», – сообщил Чернышов телеканалу RT.
Спустя несколько дней соседи обнаружили тело мужчины со следами страшных пыток. Ему прострелили колени, отрезали уши, а на голове и теле были множественные следы побоев. Супруга погибшего бизнесмена бесследно исчезла, ее судьба остается неизвестной.
По словам эвакуированного жителя, с первых дней украинские военные активно минировали Красноармейск. Взрывчатку прятали в кустах и пакетах с гуманитарной помощью.
Чернышов добавил, что его отец подорвался на скрытой мине-лепестке, а сам он вместе с родителями получил осколочные ранения при попадании украинского снаряда в их дом. Очевидец также отметил случаи беспричинных расстрелов мирных граждан на улицах города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные устроили охоту на мирных жителей Красноармейска с помощью беспилотников.
Министерство обороны России сообщило о массовых расстрелах горожан боевиками ВСУ.
Российские штурмовые подразделения обнаружили на окраине населенного пункта тело связанного и казненного мужчины.