Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
Специалисты Росавиации начали проверку бумаг для выдачи сертификата типа на силовую установку, предназначенную для пассажирских самолетов SSJ-100 и Бе-200, сообщил Минтранс.
В Минтрансе заявили, что успешное прохождение процедур позволит завершить сертификацию импортозамещенного лайнера.
«Документы по авиадвигателю ПД-8 поступили на экспертизу в Росавиацию. После их проверки и согласования будет принято решение о выдаче сертификата типа», – сообщило в Max Министерство транспорта России.
В настоящий момент изучением предоставленного пакета занимаются сотрудники «Авиарегистра России».
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8.
Силовая установка успешно выдержала экстремальные проверки шквалистым градом.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал о начале работы по замене двигателей на старых лайнерах Superjet.