Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Иран запросил время для оценки американских условий урегулирования
Власти Ирана обратились к пакистанским посредникам с просьбой предоставить дополнительное время для детального анализа предложений США по урегулированию ситуации в Персидском заливе, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник.
Официальные представители Тегерана запросили паузу для изучения американских условий по деэскалации конфликта в зоне Персидского залива, передает РИА «Новости».
Информацию предоставил источник из Пакистана, выступающего посредником в непрямых переговорах.
«Иранские официальные лица попросили у Пакистана время для оценки и изучения американских условий», – сообщил собеседник катарского телеканала.
По данным источника, ключевой проблемой в диалоге между Вашингтоном и Тегераном остается вопрос иранской ядерной программы. Главным препятствием на пути к соглашению назван обогащенный уран, находящийся на территории Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные мирные инициативы.
Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой переговорной позиции.
Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии.