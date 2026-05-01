Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.
Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.