  Российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Парламент Азербайджана разорвал связи с Европарламентом
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня

    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Парламент Азербайджана разорвал связи с Европарламентом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие 10 лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    30 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения самого разрушительного оружия, отметив отсутствие данных о стремлении Ирана к созданию ядерного арсенала.

    Ядерный апокалипсис представляет собой реальную угрозу, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

    «Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», – подчеркнул политик. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся международной обстановки.

    Кроме того, председатель партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, у Москвы нет информации о том, что Тегеран стремится получить ядерное оружие. Медведев добавил, что хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках создать такой арсенал, сам Иран категорически отрицает подобные намерения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ признался в моральной готовности применить ядерное оружие на посту президента. Политик усомнился в компетентности искусственного интеллекта по вопросам иранской ядерной угрозы.

    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    30 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условие для продолжения диалога с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Как сообщила пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан отметил решимость иранских властей, народа и вооруженных сил защищать законные и неотъемлемые права республики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тегеран готов к дипломатическому процессу ради справедливого соглашения, которое обеспечит права Ирана и стабильность в регионе. По его словам, «реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США».

    Также Пезешкиан заявил о необходимости решительной позиции всех стран для осуждения «морского пиратства США и угроз международному судоходству».

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о провале планов США в Иране.

    Накануне США отказались принять мирные предложения Ирана.

    30 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

    «Мы ответим на операции противника продолжительными и болезненными ударами, даже если они будут носить ограниченный и внезапный характер», – заявил Мусави, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Он подчеркнул, что иранские военные уже нанесли удары по американским базам в регионе, и в случае новых атак под удар попадут также корабли США.

    Ранее сообщалось, что американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    30 апреля 2026, 18:04 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил протест временному поверенному Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в городе Шяуляй.

    Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. Ей был выражен решительный протест по поводу ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в центре города Шяуляй.

    В дипведомстве подчеркнули, что действия литовских властей были названы «варварскими». Представителю Литвы напомнили, что Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, включая те, что находятся за рубежом.

    МИД обратил внимание литовской стороны на недопустимость подобных действий и на возможные правовые последствия в случае повторения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве начали перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище.

    Ранее стало известно, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве. До этого МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине.

    30 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России направило протест Австрии из-за героизации бандеровщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Вене выразило обеспокоенность участием австрийских политиков в мероприятиях, связанных с героизацией нацистских коллаборационистов и идеологии бандеровщины.

    Посольство России в Австрии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны после появления информации о героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины в австрийском публичном пространстве, передает ТАСС.

    В заявлении диппредставительства говорится: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с появившейся в австрийском публичном пространстве информацией о фактах героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины». Дипломаты подчеркнули, что серьезные вопросы вызывает участие представителей местного политического истеблишмента в подобных мероприятиях.

    Посольство отметило, что такие действия противоречат международным обязательствам Австрии по недопущению реабилитации нацизма, а также Федеральному закону о запрете партии НСДАП (Verbotsgesetz 1947). В связи с этим российская сторона направила соответствующую ноту протеста в МИД Австрии.

    Ранее посольство России в Вене направило в МИД Австрии ноту с требованием принять меры в связи с осквернением советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф.

    До этого власти Австрии в третий раз не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости и указал на деградацию политического класса страны.

    30 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Хаменеи заявил о провале планов США в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе после неудач американской политики в регионе,

    Иран возьмет на себя ответственность за безопасность Ормузского пролива и пресечет любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств, передает ТАСС. Об этом сообщил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в письменном обращении, приуроченном к Национальному дню Персидского залива.

    «Иран обеспечит безопасность региона Персидского залива и положит конец злоупотреблениям противника на этом водном пути», – заявил духовный лидер Ирана. По его словам, установление нового порядка в стратегически важном проливе окажется выгодным для всех государств региона.

    В своем телеграм-канале Хаменеи также подчеркнул, что американские планы в отношении Тегерана потерпели крах. Спустя два месяца после крупной агрессии против страны и последовавшего поражения Соединенных Штатов открывается новая глава в истории Персидского залива и Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении вывести управление Ормузским проливом на новый уровень. Высший совет национальной безопасности страны подчеркнул готовность контролировать судоходство до установления устойчивого мира. Позже власти исламской республики ввели льготы по транзитным пошлинам для дружественных стран.

    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

