Тбилиси отверг компромисс с Брюсселем по антироссийским санкциям

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Нас шантажируют с самого начала боевых действий между Россией и Украиной, так как мы не ввели двусторонние санкции против России и не открыли «второй фронт», – сказал он журналистам в связи с обсуждением во вторник в Брюсселе министрами иностранных дел Евросоюза механизмов воздействия на Грузию. – Но компромисса (с Брюсселем), чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет».

Перед началом обсуждения еврокомиссар по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила отменить действующий с 2017 года либеральный визовой режим с Грузией.

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», – сказал Каха Каладзе.

В свою очередь, председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «определенные страны используют тему безвиза как шантаж Грузии, политическое оружие против нее».

Парламентарий предположил, что Брюссель вновь потребует от Грузии отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Рассмотрим и примем соответствующие решения, когда ЕС официально уведомит нас письмом о своих требованиях», – сказал он.

Леван Махашвили подчеркнул, что Грузия прилежно соблюдает все фундаментальные требования безвизового режима.

«Мы готовы к диалогу (с ЕС), но не к выкручиванию рук. Сделаем все, чтобы не ставить безвиз под угрозу», – заявил председатель профильного комитета парламента Грузии.