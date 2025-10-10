Tекст: Антон Антонов

«Посол одной из стран, который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните, будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться десять дней, а затем перейти на партизанскую войну», – приводит слова Каладзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».

Каладзе подчеркнул, что в тот период должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. При этом представитель правящей партии не стал уточнять, посол какой именно страны сделал такое предложение грузинским властям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал заявление бывшего польского президента Анджея Дуды о попытках Киева втянуть другие страны в противостояние с Россией. Каладзе пригрозил Западу раскрыть доказательства принуждения Грузии к открытию «второго фронта» против России.



