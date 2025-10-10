Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Каладзе рассказал о предложении Запада властям Грузии начать войну с Россией
В 2022 году посол одной из стран Запада предлагал Грузии начать войну с Россией, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Посол одной из стран, который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните, будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться десять дней, а затем перейти на партизанскую войну», – приводит слова Каладзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».
Каладзе подчеркнул, что в тот период должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. При этом представитель правящей партии не стал уточнять, посол какой именно страны сделал такое предложение грузинским властям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал заявление бывшего польского президента Анджея Дуды о попытках Киева втянуть другие страны в противостояние с Россией. Каладзе пригрозил Западу раскрыть доказательства принуждения Грузии к открытию «второго фронта» против России.